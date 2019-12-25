Молодого петербуржца оштрафовали за поддельные аккаунты в сервисе каршеринга

Учетные записи по украденным сведениям об автомобилистам мужчина продал.

Петербуржца Романа Амелина оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправомерный доступ к компьютерной информации. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, 21-летний мужчина пользовался приложением каршеринга, не регистрируясь в системе.

Как выяснилось, в июне и июле прошлого года петербуржец с помощью роутера получил персональные данные 10 горожан, имеющих право на управление транспортом. Затем мужчина зарегистрировал людей без их ведома в система проката автомобилей "Делимобиль", создав им соответствующие учетные записи. Новые аккаунты и их данные злоумышленник продал третьим лицам.

Петербуржец отделался штрафом благодаря наличию смягчающих обстоятельств. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как на петербургской дамбе сгорел дотла каршеринговый автомобиль.

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