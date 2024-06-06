Суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге у квартиры родственницы Одиссея

Пятерых жителей Вологодской области осудили за покушение на убийство пенсионерки на Будапештской улице. Трое из них на момент преступления были несовершеннолетними.

В Санкт-Петербурге суд назначил сроки заключения пятерым фигурантам дела о поджоге, совершенном в октябре 2024 года. Как сообщили в городском управлении СК РФ, злоумышленники по указанию неизвестного заказчика подожгли автомобильную покрышку у входной двери квартиры на Будапештской улице, тем самым заблокировав выход находившимся внутри людям.

Жертвой планировалась мать бывшей супруги криптоблогера Петра Лунева, известного как Одиссей. Трое осужденных на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия. Согласно материалам дела, заказчик через мессенджер предложил 17-летнему исполнителю 60 тысяч рублей за убийство.

В середине октября подозреваемые прибыли из Вологды в Северную столицу, подожгли покрышку у входа в квартиру, а один из соучастников зафиксировал происходящее на видео для последующего отчета. Обещанного вознаграждения поджигатели так и не получили. Преступление не удалось довести до конца благодаря бдительным соседям, которые заметили огонь и вынесли горящую покрышку на улицу.

Двое подсудимых получили по 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Еще троих фигурантов приговорили к 6 годам строгого режима. Уголовное дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство, его личность остается неустановленной.