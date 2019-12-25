Суд вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре

Суд Екатеринбурга вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре. Следственные органы считают, что фигуранты расследования оказались недовольны поведением ребенка, который находился под их опекой. Из-за непослушания погибшего били руками, ногами, а также твердыми предметами. В результате жертва получила множество ран и ссадин, закрытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Ребенок погиб в ту же ночь.
Женщина приговорена к девяти годам заключения, а мужчина - к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Судебная инстанция признала их вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека (часть 4 статьи 111).
Напомним, что во время проведения следственных мероприятий подозреваемые отказывались признавать вину в трагедии. Они уверяли правоохранителей, что мальчик поскользнулся в ванной.
Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки.
Фото: прокуратура Свердловской области, Алексей Булатов
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