Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Заседание проходило в закрытом режиме.

Люблинский районный суд города Москвы во вторник 22 августа проговорил к пяти годам заключения местного дезинсектора Антона Котова по уголовному делу об отравлении семьи арбузом. Дополнительно инстанция взыскала с фигуранта расследования шесть миллионов рублей в пользу двух потерпевших граждан. В настоящее время мужчина взят под стражу. Заседание проводилось в закрытом режиме по просьбе пострадавших.

Котову назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима. источник "РИА Новостей"

Напомним, что 6 сентября 2021 года Антон Котов проводил санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в магазине "Магнит" по Совхозной улице. Специалисты из региональной прокуратуры установили, что дезинсектор, "желая снизить объем своей работы" нарушил условия договора и потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала. Далее мужчина провел обработку помещения, а дезинфицирующие средства попали на пищевую продукцию, которая лежала на полках без заводской упаковки.

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Фото и видео: Telegram / SHOT