Калининградец задержан полицией за хищение для аферистов свыше 1,5 млн рублей у пяти пенсионеров

В регионе раскрыта преступная схема обмана пожилых людей.

В правоохранительные органы по Центральному району города Калининграда с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она объяснила, что "следователь" по телефону убедил её передать курьеру 500 тысяч рублей для непривлечения к уголовной ответственности дочери, которая якобы стала фигуранткой уголовного дела, столкнув пешехода под колёса автомобиля. Позже родственница сама позвонила жертве мошенника и объяснила, что с ней все в порядке. В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Установлено, что деньги забрал 26-летний житель Калининграда. Мужчина был задержан на территории Балтийска.

Позже было установлено, что мужчина причастен к обману ещё четверых жителей Калининграда, Балтийска, Советска и Черняховска, которые отдали ему в общей сложности свыше одного миллиона рублей. Оперативники полагают, что задержанный гражданин исполнял роль курьера в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в беду". Данное предложение о криминальном заработке ему поступило от неизвестного в сети Интернет. Денежные сбережения мужчина переводил на банковские счета, при этом он оставлял себе до десяти процентов от "вознаграждения". По факту инцидента возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД России