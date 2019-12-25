В Петербурге избрали меру пресечения мошенникам, незаконно получившим квартиру

Стоимость похищенного имущества составляет 4,9 млн рублей.

Ленинский районный суд избрал меру пресечения Максиму Иванову, Денису Хохлову и Александру Поправки, которых подозревают в незаконном присвоении квартиры. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, подозреваемые подделали документы для получения квартиры на набережной реки Пряжки. Стоимость незаконно приобретенного имущества составляет 4,9 млн рублей.

Мошенники признали свою вину. Иванова и Хохлова заключили под стражу, Поправки отправили под домашний арест.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка хотела инвестировать в акции "Газпрома", но перевела деньги мошенникам.

Фото: Piter.TV