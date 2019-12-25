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В Петербурге пенсионерка хотела инвестировать в акции "Газпрома", но перевела деньги мошенникам
Сегодня, 14:15
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пенсионерка хотела инвестировать в акции "Газпрома", но перевела деньги мошенникам

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Сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.

В полицию Петербурга поступило сообщение от пенсионерки, которая заявила, что ей поступали звонки от мошенников. Женщина рассказала, что с ноября 2021 года ей поступали звонки неустановленных лиц. Они предлагали ей инвестировать в акции "Газпром", в результате женщина согласилась. Об этом стало известно Piter.TV.

Отмечается, что мошенники ввели женщину в заблуждение и уговорили ее перевести более 4,5 млн рублей на различные счета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге некоторые больницы с марта свернут ковидные койки. 

Фото: pixabay 

Теги: банковские мошенники, пенсионерка, полиция петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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