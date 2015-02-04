Суд вернул "умершему" создателю "Badoo" квартиру в Петербурге

Недавно предприниматель узнал, что он был снят с регистрационного учета в квартире, поскольку умер.

Приморский районный суд Петербурга вынес решение по иску российского предпринимателя, создателя сервиса онлайн знакомств "Badoo" Андрея Андреева (по документам – Андрей Оганджанянц) к Евгении Ароновой. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Андреев рассказал, что в апреле 2004 года стал собственником квартиры в Петербурге. Но с 2005 года по семейным обстоятельствам проживает в Великобритании.

Недавно предприниматель узнал, что был снят с регистрационного учета в квартире, поскольку умер. Выяснилось, что в 2013 году Аронова стала собственницей квартиры. Так, Андреев попросил суд истребовать квартиру из чужого незаконного владения. Таким образом, в четверг, 10 июня, суд удовлетворил иск истца и вернул ему право на квартиру.

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Фото: Piter.tv