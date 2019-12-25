Петербуржец не мог вернуть матери 2,4 миллиона рублей в течение 8 лет

Долг мужчина должен был отдать еще в 2015 году.

Судебные приставы Красногвардейского района Петербурга помогли пенсионерке вернуть долг сына. Об этом сообщили в главном управлении ФССП России по региону. По словам специалистов, пришлось принудить мужчину запретом регистрационных действий в отношении квартиры и машины.

Суд постановил, что горожанин должен был вернуть матери почти 2,4 миллиона рублей. Восемь лет назад, в 2013 году, пенсионерка одолжила сыну деньги по договору займа. Условились на два года, в 2015 году долг надо было вернуть. По истечению срока женщина обратилась в суд и потребовала возвратить долг с процентами. Суд встал на сторону петербурженки и обязал взыскать с забывчего сына 2 386 173 рубля.

Также выяснилось, что у мужчины есть 63-метровая квартира и "Мазда 3". Поэтому суд вынес постановление о запрете регистрационных действий. Узнав об этом, долг сразу же был погашен.

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Фото: Piter.tv