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В прокуратуру вернули дело о фальсификации на кладбище Петербурга
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

В прокуратуру вернули дело о фальсификации на кладбище Петербурга

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В действиях следователя нашли противоречия.

Московский районный суд Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело о фальсификациях, связанных с ритуальными услугами. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

В действиях юриста Александра Лашера, который специализируется на кладбищенских вопросах, не нашли криминала. В суде заявили, что следователь противоречит сам себе. В этом деле он указывает, что в действиях обвиняемого нет признаков преступления, предусмотренных статьей "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности". Однако далее он выдвигает обвинение именно по этой статье. Подробности дела не раскрываются.

Выводы прокурора признали взаимоисключающими. Стороне обвинения поручили исправить имеющиеся расхождения.

Ранее мы писали, что суд взыскал с петербуржца незаконно полученное пособие по безработице.

Фото: pixabay.com

Теги: прокурор, суд, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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