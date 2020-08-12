Суд взыскал с петербуржца незаконно полученное пособие по безработице

Иск в суд подал комитет по труду и занятости населения.

В понедельник, 5 апреля, Куйбышевский районный суд Петербурга обязал вернуть деньги горожанина, который незаконно получил пособие по безработице. Отмечается, что мужчина встал на учет как безработный и получал прибавку к пенсии во время пандемии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

С иском к Александру Пуляевскому в суд обратились работники комитета по труду и занятости населения. Выяснилось, что 8 мая прошлого года он подал заявление через портал "Работа в России" о предоставлении услуги по содействию в поиске работы. В тот же день он получил статус безработного и пособие. За все время мужчина получил 65,5 тысячи рублей. Помимо этого петербуржец получается пенсию по старости и не может быть признан безработным, а пособие в таком случае – неосновательное обогащение.

Комитет потребовал вернуть деньги, мужчина отказался. Суд удовлетворил требования комитета.

Ранее мы писали, что суд отправил на принудительное лечение петербуржца за убийство супруги топором.

Фото: Piter.TV