Петербуржец решил продать 2 доллара за 2,5 млн рублей

Житель Петербурга указал в объявлении, что согласен на разумный торг.

Житель Северной столицы выставил на продажу 2 долларовую купюру. За банкноту он хочет получить 2,5 млн рублей. Необычное объявление можно найти на Avito.

По словам предприимчивого горожанина, купюра является редкой. В 2003 году было выпущено всего 16 тыс. экземпляров подобных банкнот.

Житель Петербурга указал в объявлении, что согласен на разумный торг. Но менять "уникальную" банкноту на другие купюры он не намерен.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылись первые два даркстора от известной торговой сети.

Фото: Авито.ру