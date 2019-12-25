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Петербуржец решил продать 2 доллара за 2,5 млн рублей
Сегодня, 8:19
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Петербуржец решил продать 2 доллара за 2,5 млн рублей

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Житель Петербурга указал в объявлении, что согласен на разумный торг.

Житель Северной столицы выставил на продажу 2 долларовую купюру. За банкноту он хочет получить 2,5 млн рублей. Необычное объявление можно найти на Avito. 

По словам предприимчивого горожанина, купюра является редкой. В 2003 году было выпущено всего 16 тыс. экземпляров подобных банкнот. 

Житель Петербурга указал в объявлении, что согласен на разумный торг. Но менять "уникальную" банкноту на другие купюры он не намерен. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылись первые два даркстора от известной торговой сети.

Фото: Авито.ру

Теги: деньги, кризис, обмен валюты, петербуржец, продать 2 доллара, финансы, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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