Суд отправил на принудительное лечение петербуржца за убийство супруги топором

Преступление произошло в июле 2020 года в квартире на проспекте Художников.

Петербуржец, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире на проспекте Художников, помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар и освобожден от уголовной ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, был арестован на время предварительного следствия.

Преступление произошло в июле 2020 года в квартире на проспекте Художников. Мужчину задержали по подозрению в том, что он нанес супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Все конечности он спрятал в чемодан, чтобы потом отвезти в лес. Но потом он выкинул чемодан из окна во двор.

По некоторым данным, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.

Фото: личная страница ВКонтакте