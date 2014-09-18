Петербургский импотент заплатил за интим 200 тыс. рублей и обратился в полицию

Петербуржец взял кредит на услуги проституток и оказался фигурантом дела о клевете.

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о клевете после того, как обратился в полицию с заявлением на проституток. Мужчина утверждал, что девушки оформили на его имя кредит, однако проверка показала обратное. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл 7 марта. 50-летний Виктор вызвал девушку по имени Ольга, договорившись на 6 часов за 30 тыс. руб. Результат не устроил клиента, и он купил ей духи и фрукты.

Позже к ней присоединилась Вероника, чьи услуги стоили 20 тыс. руб. за 4 часа. Несмотря на участие двух девушек, ситуация не изменилась. Виктор согласился на эротическое шоу за 50 тыс. руб., а затем пригласил третью девушку — Анастасию. В итоге мужчины уговорили оплатить "трио" за 100 тыс. руб. Так как суммы не хватало, Виктор оформил кредит. Общие расходы составили 190 тыс. руб.

После того как желаемого результата достичь не удалось, девушки разъехались, а Виктор обратился в полицию. В заявлении он указал, что женщины якобы оформили кредит от его имени и перевели средства на неизвестные счета. Проверка установила, что заявление не соответствует действительности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе.

Фото: Piter.tv