Петербургский туроператор вернул туристам из Мурманска деньги за несостоявшийся отпуск в Турции

Помимо этого деньги вернули несостоявшимся путешественникам из Петербурга, Тамбова и Свердловской области.

В четверг, 22 апреля, петербургский суд взыскал с городского туроператора 500 тысяч рублей за сорванные отпуска за границей, сообщили судебные приставы региона.

Семейная пара из Мурманска получила 120 тысяч за отмененный отпуск в Турции. Выяснилось, что туроператор не понес расходов, поэтому должен вернуть все деньги в полном объеме и возместить агентское вознаграждение. Также туроператор обязан вернуть деньги еще пяти несостоявшимся путешественникам из Петербурга, Тамбова, Мурманска и Свердловской области.

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