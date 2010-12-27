Московские эксперты определили степень вменяемости Вадима Осипова, подозреваемого террориста из Можайки

Психиатрическая экспертиза в отношении курсанта, подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге закончена. Специалисты готовы огласить результаты.

Московский окружной военный суд вернется к рассмотрению дела 19-летнего курсанта Можайской академии, обвиняемого в акте терроризма. В скором времени в отношении дела Вадима Осипова, находящегося в психоневрологическом заведении, проведут выездное заседание. Напомним, что молодого человека считают причастным к нарушениям по двум статьям за подготовку теракта и планировании гибели людей.

В январе рассмотрение было временно приостановлено в связи с необходимостью проведения дополнительного медицинского освидетельствования. В течение нескольких месяцев юношу осматривали эксперты из психолого-психиатрического центра в Москве. Днем 21 марта адвокат Осипова рассказал, что специалисты закончили проверку и готовы ознакомить представителей закона с ее результатами. После этого будет назначена новая дата слушания.

Виталий Черкасов отметил, что Осипов все еще продолжает пребывать в столице. Сведений о том, когда его будут перевозить в Петербург, нет.

