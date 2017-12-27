Суд по делу Вадима Осипова продолжается третий день

В Санкт-Петербурге на протяжении полугода длится следствие по делу курсанта Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова. Сегодня, 11 января третий день подряд будет проходить заседание. Напомним, что 19-летний Вадим Осипов подозревается в пособничестве терроризму.

Виталий Черкасов, адвокат дела рассказал, что были допрошены два сотрудника ФСБ , которые являются инициаторами данного дела.

Они пересказывали показания, которые якобы получили от курсанта Осипова в процессе общения с ним в рамках оперативного мероприятия "опрос". Важно отметить, что проводились оперативно-разыскные мероприятия, чтобы подтвердить виновность Осипова в том, что он изготавливал средства или орудия совершения взрывов и поджогов. Однако ничего найти под матрасом или в прикроватной тумбочке курсанта не удалось.

Позже были допрошены свидетели стороны обвинения – пять курсантов - друзья Осипова. Согласно обвинительному заключению, Вадим склонял их к совершению теракта. Курсант Цилютин в суде на вопрос, склонял ли его Осипов к чему-либо, дал ответ: "Не склонял". Курсант Крупин и курсант Микуцкий ответили точно также. Но курсант Андриевский несколько отличился и ответил: "На прямую не склонял". "На вопрос, в каком виде тогда это происходило, по моему мнению, внятного ответа не дал.", - сообщает адвокат Виталий Черкасов.

Тот же вопрос задали Курсанту Аванесяну и был получен ответ, что один раз Осипов подходил к нему с предложением захватить казарму. На вопрос защиты: "Он делился планом захвата, распределял роли, называл конкретную дату, время?" дал отрицательный ответ. Соответственно, в суде "зацепились" за слова последнего курсанта.

Отмечу, что курсанта Аванесяна на всем протяжении предварительного следствия "курировал" один из ранее допрошенных сотрудников. Фсбэшник три раза опрашивал по своей инициативе курсанта, а не по отдельному поручению следователя. И нет гарантии, что не с целью корректировки его показаний. Виталий Черкасов, адвокат

Фото: Facebook - Виталий Черкасов