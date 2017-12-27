Адвокату Черкасову запретили разговаривать с подзащитным Вадимом Осиповым

В Петербургском суде конвой запретил общаться с подзащитным адвокату из-за приказа.

Сегодня, 11 января в Санкт-Петербурге в Ленинградском окружном военном суде перед заседанием адвоката Виталия Черкасова не допустили к подзащитному Вадиму Осипову. Об этом рассказывает сам Черкасов. Напомним, что суд по делу Вадима Осипова продолжается третий день.

Я просил их отойти от клетки на расстояние, на котором они визуально могут контролировать наши действия, но не слышать. Сотрудники отказались, ссылаясь на приказ. Я обратил на это внимание помощника судьи, но она развела руками. Прошу сообщить судьям. Виталий Черкасов, адвокат

Фото: Facebook - Виталий Черкасов