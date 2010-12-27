Курсант Можайки, обвиняемый в подготовке теракта, отправился на принудительное лечение в психбольницу Москвы

Студент-террорист из Можайского военного училища пройдет принудительное лечение в Москве: врачи рекомендовали суду отправить юношу в психиатрическую больницу.

Днем 3 апреля в Московском окружном военном суде огласили результаты психолого-психиатрической экспертизы в отношении задержанного студента Можайского военного училища Вадима Осипова. Врачи рекомендовали юноше пройти принудительное лечение в психиатрической лечебнице. По мнению специалистов, у юноши прогрессирует острое психическое расстройство - шизофрения. Теперь пациент проведет неопределенное время в столичной больнице.

Напомним, что подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге Вадима Осипова задержали из-за экстремистских материалов. Нарисованный план сначала обнаружил преподаватель, который передал тетрадь сотрудникам ФСБ. Молодого человека взяли под арест. С апреля 2017 года он находится в СИЗО. В ходе трехдневных слушаний суд счел, что необходимо провести медицинское освидетельствование умственного здоровья предполагаемого преступника, после чего петербуржца перевезли в Москву на проверку.

По данным следствия, студент собирался устроить захват одной из казарм университета. Сейчас оперативники устанавливают личности, причастных к сговору по подготовке теракта. Родственники подозреваемого считают Вадима невиновным. Юноша вину также не признает.

