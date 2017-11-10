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Курсанта Можайки направили в Москву для прохождения психической экспертизы
Сегодня, 12:43
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lesjasap
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Курсанта Можайки направили в Москву для прохождения психической экспертизы

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Курсант Можайской академии предстанет перед московскими специалистами, которые проверят его психику.

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского, подозреваемого в связях с террористической группировкой, переводят в Москву. Там молодой человек пройдет экспертизу в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского. 
 
Напомним, что 19-летний Вадим Осипов обвиняется в подготовке террористического акта на территории Санкт-Петербурга. По мнению следствия, студент готовил захват оружейной комнаты в собственном ВУЗе. Однако, тетрадь с планом обнаружил педагог, который обратился в правоохранительные органы. 
 
Адвокат юноши подтвердил, что его подзащитного направляют в столицу для освидетельствования психического состояния. 
Теги: курсант , можайка , психическое состояние , террорист , экспертиза
Категории: Новости СПб Происшествия

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