Курсанта Можайки направили в Москву для прохождения психической экспертизы

Курсант Можайской академии предстанет перед московскими специалистами, которые проверят его психику.

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского, подозреваемого в связях с террористической группировкой, переводят в Москву. Там молодой человек пройдет экспертизу в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Напомним, что 19-летний Вадим Осипов обвиняется в подготовке террористического акта на территории Санкт-Петербурга. По мнению следствия, студент готовил захват оружейной комнаты в собственном ВУЗе. Однако, тетрадь с планом обнаружил педагог, который обратился в правоохранительные органы.

Адвокат юноши подтвердил, что его подзащитного направляют в столицу для освидетельствования психического состояния.