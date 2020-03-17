Суд в США прекратил дело против "Конкорда"

Американские прокуроры попросили снять обвинения против российской компании.

Суд в США прекратил дело против российского "Конкорда". Просьба прокуроров о закрытие дела в отношении компании "Конкорд Менеджмент" удовлетворена. Об этом сообщили "РИА Новости".

Пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика прокомментировали в суде

Также обвинение снято с аффилированной с "Конкордом" компании "Конкорд Кетеринг". Ранее предполагалось, что фирмы находились в "сговоре с целью мошенничества против США". Однако Америка продолжит попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан РФ.

Напомним, что дело против "Конкорда" неожиданно предложили закрыть за несколько недель до судебного процесса. Прокуроры заявили, что доказательная база может раскрыть ответчику методы американского расследования правоохранительными органами. Однако де-факто она не поможет привлечь "Конкорд" к реальной ответственности.

Ранее иск Любови Соболь против "Конкорда" обречен на провал.