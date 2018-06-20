Неуёмный аппетит и тотальный непрофессионализм: иск Любови Соболь против "Конкорда" обречен на провал

Юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь сообщила о том, что подала второй иск против комбината питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина. Коллективное обращение в суд подали 14 родителей столичных школьников.

Кроме "Конкорда" ответчиками выступает еще одно предприятие школьного питания "Вито-1", а так же московская мэрия, департаменты образования и здравоохранения столицы и пять школ Москвы. Первый подобный иск был подан в конце февраля. Тогда в нем фигурировало 16 истцов, однако двое из них уже заявили об отсутствии претензий к "Конкорду".

Соболь заявляет о намерении отсудить по 500 тысяч рублей для каждого истца в качестве моральной компенсации. За такие исковые требования команду Навального уже обвинили в популизме. Эксперты поясняют, что подобные суммы за моральный вред выплачиваются в делах о грубейших врачебных ошибках, повлекших гибель или увечье. По аналогичным искам суммы выплат при выигранном деле в разы меньше. Похожее дело рассматривалось в Ненецком АО. Тогда истцы получили по коллективному иску 280 тысяч рублей на всех. Каждый из 6 заявителей получил по 47 тысяч рублей.

Между тем, Соболь продолжает обещать родителям, что обязательно "доведет дело до конца" и они получат компенсацию в 500 тысяч рублей.

Как отметил президент российской секции Международного общества по защите прав человека Владимир Новицкий, в российской действительности получить такую сумму в качестве возмещения морального вреда практически невозможно. В его практике за принесение вреда здоровью суммы выплат варьировались от 5 до 50 тысяч рублей.

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло также сомневается в том, что с подобным иском можно рассчитывать на успех в суде. Он отметил, что встречался с юристами Навального на профессиональном поле, и их никак нельзя назвать сильными. Добиться таких огромных выплат они попросту не смогут. Юрист добавил, что единственным выигранным делом Соболь в суде была защита подвала жилого дома, который местные чиновники продали предпринимателям. Однако такие дела не выделяются особой сложностью – подобные сделки московские суды в абсолютном большинстве случаев признают незаконными.

Как предположил Ремесло, Навальный наверняка просто хочет использовать чужие проблемы в своих целях, а потом "выкинуть" этих людей как расходный материал. Иск против "Конкорда" с огромной вероятностью провалится в суде, а команда Навального в очередной раз заведет пластинку "о жуликах и ворах". В данном случае истцам было бы гораздо выгоднее договориться с ответчиками в досудебном порядке, однако далеко не все родители это понимают, заключил Ремесло.

Фото: Instagram/sobollubov