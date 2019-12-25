Дело подростков, убивших и расчленивших сверстника, передано в суд

Суд в Пушкине рассмотрит дело 17-летних.

Уголовное дело в отношении подростков, обвиняемых в убийстве и расчленении сверстника, поступило в суд Пушкина для рассмотрения по существу. Об этом 4 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Жертвой стал 17-летний житель города Пушкина. Его тело нашли поисковики 19 марта, через три дня после того, как он перестал выходить на связь.

По данным следствия, инициатором преступления выступила бывшая девушка погибшего. Она убедила своего нового парня, что бывший якобы её изнасиловал. Пара придумала предлог для встречи, и юноша приехал на станцию Кондакопшино. После выхода из электрички его зарезали. Убийца нанёс жертве четыре удара по голове и более десяти ножевых ранений, после чего расчленил тело и прикопал. Задержали его на следующий день, когда он вернулся на место за оставленными инструментами.

Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девушке вменяют организацию убийства (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 105 УК РФ), её молодому человеку — само убийство. Также обоих обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Ранее мы рассказывали о том, что молодой петербуржец с инвалидностью взыскал через суд 181 тыс. рублей долга.

Фото: Piter.TV