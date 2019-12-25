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Петербуржцу придется заплатить более 55 тысяч рублей штрафа за удачный улов
Сегодня, 14:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу придется заплатить более 55 тысяч рублей штрафа за удачный улов

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Браконьер выловил 86 лещей, три судака и три щуки.

Сестрорецкий районный суд оштрафовал мужчину за вылов рыбы в неположенном месте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 1 февраля рыбак установил в акватории Выборгского залива две сети длиной 80 метров и высотой 2,2 метров. С их помощью браконьер выловил 86 лещей, три судака и три щуки.

На судебное заседание мужчина не явился. За каждого леща ему придется заплатить по 500 рублей, за щуку – 925 рублей, за судака – 3305 рублей. В общей сумме получилось 55 690 рублей.

Ранее мы писали, что на Липовском озере утонул рыбак из Петербурга.

Фото: pexels.com

Теги: браконьерство, рыбалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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