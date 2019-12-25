В Петербурге запретили еще пять сайтов по продаже жевательного табака

Они нарушили действующее законодательство.

Петроградский районный суд Петербурга запретил пять сайтов, через которые продавали жевательный табак. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Такое решение связано с нарушением действующего законодательства. На запрещенные сайты могли зайти все без исключения, отсутствовали какие-либо ограничения и предупреждения по доступу определенного круга лиц.

С 20 августа 2021 года районные суды в Петербурге запретили 105 сайтов с предложением о продаже и доставке жевательного табака, а также закиси азота.

Ранее бюллетени с УИКов 14-го округа Петербурга свезли в администрацию Калининского района.

Фото: Piter.TV