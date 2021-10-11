В Петербурге суд запретил клип Инстасамки за пропаганду "АУЕ"*

По данным суда, певица занималась "внедрением воровского и криминального" стиля общения и поведения.

Клип российской певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) был заблокирован по решению Кировского районного суда Петербурга. Иск поступил от замвоенного прокурора 301-й военной прокуратуры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В клипе, опубликованном на YouTube, по версии суда, содержались нецензурные выражения и изображения, пропагандирующие запрещенную субкультуру "АУЕ" (по решению Верховного суда России признано экстремистским движением, деятельность АУЕ запрещена на территории РФ). То есть, по данным суда, певица занималась "внедрением воровского и криминального" стиля общения и поведения.



Одновременно с этим Кировский районный суд запретил распространение клипа российского исполнителя Димы Князя под названием "По ту сторону закона".

*по решению Верховного суда России признано экстремистским движением, деятельность АУЕ запрещена на территории РФ

Ранее в Петербурге суд запретил стихотворение о воровской жизни на сайте поэзии.

Фото: ВКонтакте / INSTASAMKA