В Петербурге суд запретил стихотворение о воровской жизни на сайте поэзии

Суд согласился с тем, что стихотворение ориентировано на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира.

Калининский суд Петербурга признал запрещённым к распространению стихотворение "Вечер в хату, арестанты", которое опубликовали на сайте "Проза.ру". Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Во время проверки сайтов прокурор заметил это стихотворение и подал иск. Он заявил, что произведение "пропагандирует блатную (воровскую) субкультуру, содержит нецензурные выражения и обращение к АУЕ-последователям (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ)". Добавим, что в стихотворении есть призыв к насилию и неподчинению законам.

Суд согласился с тем, что стихотворение ориентировано на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира. Ознакомиться с ним могли все пользователи интернета, в том числе подростки. Прокурор заявил, что такие стихотворения "подрывают авторитет Российской Федерации" и основы нравственности ее граждан.

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Фото: Piter.tv