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Журналистке Марии Пономаренко продлили на 3 дня срок задержания
Сегодня, 17:13
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Журналистке Марии Пономаренко продлили на 3 дня срок задержания

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Женщину задержали по делу о распространении фейков.

Октябрьский районный суд продлил срок задержания журналистки RusNews Марии Пономаренко еще на 72 часа. Об этом сообщила 25 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие ходатайствует о том, чтобы взять корреспондента под стражу. 

Следствие ходатайствует о страже, сообщая, что 17.03.2022 Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в г. Мариуполь, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала.

сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга.

О продлении срока задержания ходатайствовала сторона защиты. Пономаренко воспитывает двух несовершеннолетних детей. Для ее задержания прибыли следователи из Алтайского края. 

Фото: Telegram / Галина Артеменко

Теги: заведомо ложное сообщение, задержание, мария пономаренко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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