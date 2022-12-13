В Крыму члены АУЕ* похищали людей и вымогали деньги

Сейчас подозреваемые помещены под стражу.

Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении двух ранее судимых бахчисарайцев, которые являются членами запрещенного на территории страны экстремистского и террористического, криминального движения от тюремной субкультуры АУЕ. Мужчины обвиняются в похищении человека и вымогательстве денежных средств с оружием. Уточняется, что подозреваемые в марте 2021 года выкрали 23-летнего юношу из Фронтового, после чего избили его битами и палками. В результате парень сумел сбежать из багажника "Лады Приоры". В 2022 году эти же лица вымогали у 16-летнего юноши 11 тысяч рублей. Сейчас фигуранты расследования задержаны сотрудниками ФСБ и МВД РФ по региону. В рамках оперативных мероприятий силовики нашли у мужчин патроны, оружие, телефоны с запрещенной тематикой, которые представляющие интерес для следственных органов. По ходатайству гособвинения отделапо Бахчисарайскому району 29-летний сторонник криминальной субкультуры по решению судебной инстанции заключен под стражу.

В Московской области местный житель обвиняется в изнасиловании и убийстве, совершенных 28 лет назад.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет РФ