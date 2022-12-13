В Московской области местный житель обвиняется в изнасиловании и убийстве, совершенных 28 лет назад

Мужчина помещен под стражу за преступления, совершенные в 1995 году.

Сотрудники Следственного комита России по Московской области в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений смогли установить обстоятельства изнасилования и убийства местной жительницы. Преступление было совершено в 1995 году. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СК по региону Ольга Врадий. Криминалисты при помощи имеющихся материалов дела определили, что кроме разыскиваемого фигуранта уголовного дела, который скрылся из страны, к злодеянию был причастен житель Раменского городского округа 1978 года рождения. Подозреваемый пойман. Следователями были установлены прямые свидетели убийства, которые помогали скрывать тело потерпевшей.

С их участием проведены проверки показаний на месте, во время которых они последовательно рассказали о событиях того дня. Уголовное преследование по сокрытию преступления в отношении данных свидетелей прекращено по истечении сроков давности. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Фигунат дела во время допроса признал свою вину в убийстве. В настоящее время мужчина находится под стражей. В СК РФ рассказали, что 20 августа 1995 года обвиняемый и трое его товарищей под надуманным предлогом пригласили женщину для времяпровождения в загородный дом. Далее жертва подверглась издевательствам и изнасилованию. После этого преступники задушили пострадавшую, а ее тело выбросили в пруд, расположенный в лесном массиве около деревни Загорново. Второй фигурант уголовного дела, который находится в розыске, в настоящее время проживает на территории Азербайджана.

Стало известно, почему петербургская школьница умерла на уроке физкультуры.

Фото и видео: Следственный комитет России по региону