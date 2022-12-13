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Стало известно, почему петербургская школьница умерла на уроке физкультуры
Сегодня, 18:20
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Стало известно, почему петербургская школьница умерла на уроке физкультуры

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Во время разминки 14-летняя девочка неожиданно упала  и скончалась. 

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина назвала предварительную причину смерти девочки на уроке физкультуры в одной из городских школ. Представитель Смольного читает, что ученица скончалась из-за генетического заболевания,  о котором не знали родители ребенка. Об этом Потехина написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, семикласснице стало плохо во время урока физкультуры. Во время разминки 14-летняя девочка неожиданно упала  и умерла. 

Стало известно, что у школьницы были проблемы с сердцем, однако врачи не выписали ей освобождение от физических нагрузок. Добавим, что ребенок воспитывался в благополучной и полной семье.

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района поставила на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки.

Фото: Pxhere

 

 

 

Теги: ирина потехина, скончалась в школе, умерла на физкультуре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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