Стало известно, почему петербургская школьница умерла на уроке физкультуры

Во время разминки 14-летняя девочка неожиданно упала и скончалась.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина назвала предварительную причину смерти девочки на уроке физкультуры в одной из городских школ. Представитель Смольного читает, что ученица скончалась из-за генетического заболевания, о котором не знали родители ребенка. Об этом Потехина написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, семикласснице стало плохо во время урока физкультуры. Во время разминки 14-летняя девочка неожиданно упала и умерла.

Стало известно, что у школьницы были проблемы с сердцем, однако врачи не выписали ей освобождение от физических нагрузок. Добавим, что ребенок воспитывался в благополучной и полной семье.

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Подробности уточняются.

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