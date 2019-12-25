Суд в Петербурге закрыл дела двух участниц пацифистской акции 9 мая

Смольнинский районный суд прекратил два дела в отношении участниц пацифистской акции 9 мая. Об этом 29 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Из материалов дел следовало, что в День Победы девушки принимали участие в акции "Они воевали не за это". Вера Кузьмина и Александра Хаджийская вышли с плакатами. Тем самым, по мнению полиции, они дискредитировали Вооруженные Силы РФ.
Суд прекратил дела за отсутствие состава.
Ранее Piter.tv рассказывал, как прошел День Победы в этом году.
Фото: онлайн-камеры Петербурга
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