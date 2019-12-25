Суд в Петербурге закрыл дела двух участниц пацифистской акции 9 мая

Девушки вышли с плакатами в День Победы.

Смольнинский районный суд прекратил два дела в отношении участниц пацифистской акции 9 мая. Об этом 29 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов дел следовало, что в День Победы девушки принимали участие в акции "Они воевали не за это". Вера Кузьмина и Александра Хаджийская вышли с плакатами. Тем самым, по мнению полиции, они дискредитировали Вооруженные Силы РФ.

Суд прекратил дела за отсутствие состава.

Ранее Piter.tv рассказывал, как прошел День Победы в этом году.

Фото: онлайн-камеры Петербурга