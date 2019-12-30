Суд в Петербурге заблокировал видео с собачьими боями

Содержание ролика признано запрещенным.

В Петербурге Октябрьский районный суд заблокировал сайт с боями собак. Инстанция признала содержащуюся там информацию запрещенной к распространению. Ресурс публиковал сцены жестокого обращения с животными. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.

Иск против сервиса подал прокурор Пушкинского района города. Он защищал круг неопределенных лиц. Иск направлен в адрес Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западу. Прокурор просил ведомство признать сайт запрещенным из-за распространяемого контента. В частности, вопросы вызвал ролик "Собачьи бои кавказский волкодав каплан чемпиона кавказа против чемпиона украины сао мурата". В нем транслировалось нанесение животным травм при отсутствии необходимости в данном действии. Специалисты сочли, что ролик противоречит принципам морали и гуманизма, а также охране животного мира.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сети искали хозяев для собак, охранявших объекты "Водоканала".

Фото: Piter.tv

