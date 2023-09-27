Суд в Петербурге "воскресил" женщину, уехавшую на Шри-Ланку более 20 лет назад

Петербурженку объявил умершей её бывший муж в 2009 году. Как выяснилось, на данный момент он скончался.

Петербурженка, которая уехала на Шри-Ланку в 1998 году, вернулась в родной город и узнала о своей юридической смерти. Смольнинский районный суд "воскресил" женщину. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

В 1995 году женщина ушла от бывшего мужа и не рассказала о своём дальнейшем местонахождении: он предпринимал поиски искать экс-супругу, но полиция не помогла. Через 14 лет мужчина обратился в суд, направил запросы в поисках Светланы, допросил друзей. Не получив ответов, он объявил девушку умершей в 2009 году.

Вернувшись на родину, прожившая более 20-ти лет на Шри-Ланке женщина также обратилась в суд при помощи Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, указав в иске, что проживала в другой стране с 1998 по 2021 год. В период с 2004 года по 2009 год была документирована паспортом гражданина РФ, удостоверяющем личность за пределами РФ, выданным посольством России в Шри-Ланке. В Россию вернулась по свидетельству на въезд в РФ, которое было действительно до 1 июня 2021 года.

При обращении в миграционную службу для оформления паспорта женщина выяснила, что считается умершей, и направила запрос об отмене решения от 10 июля 2009 года. В качестве заинтересованного лица в заявлении был указан бывший супруг, который как выяснилось, к этому времени умер по-настоящему. Решение 2009 года было отменено судом.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка проведёт 6 лет в колонии за кражу гелей для душа.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга