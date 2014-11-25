Суд в Петербурге вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

Следствие установило, что с 2014 по 2015 год они собрали деньги от почти 550 клиентов, в основном пенсионеров, под предлогом инвестиционной деятельности, которая на самом деле не велась

В Петербурге двух организаторов финансовой пирамиды, созданной под именем "Да-Финанс", приговорили к лишению свободы на срок шесть и пять лет соответственно. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем ущерб в 137 миллионов рублей.

Следствие установило, что с 2014 по 2015 год они собрали деньги от почти 550 клиентов, в основном пенсионеров, под предлогом инвестиционной деятельности, которая на самом деле не велась.

Организация "Да-Финанс" работала на территории 17 регионов России, а ее руководителем был Яан Тресс. Фирма была ликвидирована в 2018 году и за время своего функционирования оказалась ответчиком по 14 судебным делам на общую сумму около 1,68 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что бар "Фогель" в Петербурге по решению суда закрыли в третий раз.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)