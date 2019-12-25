Суд в Петербурге решил заблокировать два видеоролика с пьяными детьми и драками

Октябрьский районный суд Петербурга признал два ролика на YouTube запрещенными для распространения в России. Исковое заявление подал прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 2-го ноября.
В ходе проверки было установлено, что на портале была размещена информация, которая побуждает несовершеннолетних распивать спиртные напитки и участвовать в массовых драках. Видео не содержат ограничений по возрасту.
Суд удовлетворил требование истца.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Учительской мальчик случайно выстрелил в 6-летнего брата.
Фото: Piter.TV
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