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Суд в Петербурге решил заблокировать два видеоролика с пьяными детьми и драками
Сегодня, 12:34
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nadezhda_sib

Суд в Петербурге решил заблокировать два видеоролика с пьяными детьми и драками

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Видео могут побудить желание к совершению действий, которые могут быть опасны для их жизни и здоровья, а также других людей.

Октябрьский районный суд Петербурга признал два ролика на YouTube запрещенными для распространения в России. Исковое заявление подал прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 2-го ноября. 

В ходе проверки было установлено, что на портале была размещена информация, которая побуждает несовершеннолетних распивать спиртные напитки и участвовать в массовых драках. Видео не содержат ограничений по возрасту. 

Суд удовлетворил требование истца. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Учительской мальчик случайно выстрелил в 6-летнего брата. 

Фото: Piter.TV

Теги: драка, запрещенная информация, спиртные напитки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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