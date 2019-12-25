Суд в Петербурге решил заблокировать два видеоролика с пьяными детьми и драками

Видео могут побудить желание к совершению действий, которые могут быть опасны для их жизни и здоровья, а также других людей.

Октябрьский районный суд Петербурга признал два ролика на YouTube запрещенными для распространения в России. Исковое заявление подал прокурор, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 2-го ноября.

В ходе проверки было установлено, что на портале была размещена информация, которая побуждает несовершеннолетних распивать спиртные напитки и участвовать в массовых драках. Видео не содержат ограничений по возрасту.

Суд удовлетворил требование истца.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Учительской мальчик случайно выстрелил в 6-летнего брата.

Фото: Piter.TV