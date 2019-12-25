В квартире на Учительской мальчик случайно выстрелил в 6-летнего брата

Пистолет он нашел в тумбочке.

Устанавливаются обстоятельства, при которых 6-летний ребенок получил травму из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 2 ноября около 09:30 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей 7-летний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и выстрелил в своего младшего шестилетнего брата.

По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Стрельба в человека на проспекте Просвещения попала на видео.

Фото: Piter.tv