Петербургский суд разрешил водить в России с иностранными правами, но утвердил необходимость их перевода на русский

Спорную ситуацию рассматривали после инцидента с гражданином Литвы.

Смольнинский районный суд в Петербурге рассмотрел спорный вопрос управления автомобилем на основании иностранного национального водительского удостоверения и его переводе. Решение по иску Арунаса Маркявичюса к МВД, Минфину и ООО "ЕвроТраст" было вынесено 17 марта. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По словам Маркявичюса, 26 февраля прошлого года его, едущего на "Лэнд Ровере", остановил сотрудник ДПС. Мужчина предъявил инспектору водительское удостоверение, выданное в Республике Литва, однако полицейский все равно составил на водителя административный протокол. Причиной тому было отсутствие перевода удостоверения на русский язык. Истец заметил, что национальное водительское удостоверение соответствует Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, участниками которой являются Россия и Литва, поэтому перевод документа на русский язык не требуется. Иномарку все же задержали и эвакуировали на спецстоянку, а 3 марта дело прекратили в связи с отсутствием состава. Сам гражданин Литвы, однако, понес расходы на оформление документов у нотариуса и транспорт и просил суд возместить убытки и компенсацию морального вреда.

Поскольку производство по делу было прекращено, истец имеет право на возмещение расходов на оплату эвакуации ТС и штрафстоянки в сумме 3 112 рублей. Указанные расходы подлежат взысканию с ООО "ЕвроТраст". Инспектор в суде пояснил, что истцом было предъявлено иностранное национальное водительское удостоверение, не имелось перевода и не было дано каких-либо пояснений, необходимых для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. пресс-служба судов

Суд пришел к выводу о том, что на территории России можно управлять транспортом, используя национальные или международные водительские удостоверения, однако признал и то, что требование инспектором ДПС перевода водительского удостоверения на русский тоже правомерно. Этот момент объясняется тем, что государственным языком РФ является русский, и производство по различным административным делам ведется на русском. Инстанция взыскала в пользу автомобилиста расходы на перемещение авто на стоянку и отказал в удовлетворении требований к МВД и Минфину. Маркявичюса это не устроило, и он подал апелляционную жалобу.

Ранее мы писали, что петербургский суд лишил прав автомобилиста, не пропустившего машину скорой помощи.

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