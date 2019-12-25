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Петербургский суд рассмотрит иск депутатов к КГИОП по Охтинскому мысу в июле
Сегодня, 17:41
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Петербургский суд рассмотрит иск депутатов к КГИОП по Охтинскому мысу в июле

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Парламентарии намерены оспорить распоряжение комитета о границах объекта-памятника на мысу.

Судебное заседание по иску петербургских депутатов к КГИОП по поводу застройки Охтинского мыса состоится 7 июля, сообщается на сайте  Куйбышевского районного суда города. Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Марина Шишкина пытаются оспорить распоряжение комитета о границах объекта-памятника на мысу.

Авторы иска хотят защитить крепость "Ниеншанц", построенную в XVII веке, поскольку памятник располагается прямо на участке, принадлежащей "Газпром-Нефти". Крупная компания, по мнению депутатов, представляет угрозу для крепости из-за планируемой застройки мыса: на территории хотят возвести бизнес-центр.

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Фото: citytowers.ru 

Теги: депутаты, кгиоп, охтинский мыс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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