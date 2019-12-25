Петербургский суд рассмотрит иск депутатов к КГИОП по Охтинскому мысу в июле

Парламентарии намерены оспорить распоряжение комитета о границах объекта-памятника на мысу.

Судебное заседание по иску петербургских депутатов к КГИОП по поводу застройки Охтинского мыса состоится 7 июля, сообщается на сайте Куйбышевского районного суда города. Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Марина Шишкина пытаются оспорить распоряжение комитета о границах объекта-памятника на мысу.

Авторы иска хотят защитить крепость "Ниеншанц", построенную в XVII веке, поскольку памятник располагается прямо на участке, принадлежащей "Газпром-Нефти". Крупная компания, по мнению депутатов, представляет угрозу для крепости из-за планируемой застройки мыса: на территории хотят возвести бизнес-центр.

Ранее мы рассказывали, что родители учащихся спортшколы продолжают борьбу с РПЦ за здание на Выборгском шоссе

Фото: citytowers.ru