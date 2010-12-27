Экс-директор "Политеха" пойдет по суд

Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевской инстанции.

В Куйбышевском районном суде Петербурга рассмотрят дело в отношении экс-директора мини-футбольного клуба "Политех". Кирилла Мирзояна обвиняют в мошенничестве. Вторым фигурантом в расследовании проходит Сергей Каковский. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

По материалам дела, Каковский, будучи гендиректором компании "Нормарус" придумал преступную схему совместно с Мирзояном. Последний получил денежные средства от Комитета по физической культуре и спорту в размере 6,7 миллионов рублей. На средства должна была быть поставлена спортивная форма и экипировка, но документы оказались подставными.

Напомним, что движение по Большому проспекту В.О. откроют 30 апреля.

Фото: Piter.tv