Суд в Петербурге признал арест участника митинга 31 января незаконным

Адвокаты молодого человека заявили, что обвинение является очевидно абсурдным и не может соответствовать действительности.

В понедельник, 8 февраля, Городской суд Петербурга отменил решение Красногвардейского районного суда об аресте члена участковой избирательной комиссии №29 Давида Сепашвили, сообщила "Фонтанка".

Интересы задержанного представляли юристы Варвара Михайлова и Мария Зырянова. Абсурд обвинения состоит в том, что, согласно протоколу, Сепашвили находился в двух местах одновременно: принимал участие в несогласованном митинге на Садовой улице и мешал движению пешеходов на Пионерской площади. Расстояние между этими двумя точками составляет 1,1 километра. Мужчина должен был отсидеть 10 суток административного ареста.

По мнению адвокатов, обвинение не соответствует действительности. Из спецприемника Сепашвили, конечно, отпустили, однако дело было отправлено на новое рассмотрение.

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Фото: Piter.TV