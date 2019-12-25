Суд Петербурга закрыл дело в отношении женщины, по неосторожности убившей сына

Несчастный случай произошел в марте этого года.

В четверг, 22 июля, Красногвардейский суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Светланы Б., которую обвиняли в "причинении смерти по неосторожности" и "оставление в опасности", передает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 8 марта текущего года. Вечером Светлана Б. будучи в состоянии алкогольного опьянения купала годовалого малыша, но оставила его в наполненной ванной без присмотра. За то время, пока мать отлучалась, ребенок погрузился под воду. Почти через месяц, 3 апреля, в СПб ГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ" зафиксировали смерть ребенка от механической асфиксии – утопления с клинической смертью от 08.03.2021.

Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой, поскольку последняя загладила причиненный ему вред.

Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон.

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Фото: Piter.tv