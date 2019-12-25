Большой пожар в квартире на Будапештской тушили 15 пожарных

По предварительной информации, никто не пострадал.

Утром в четверг, 22 июля, в главное управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе, передает пресс-служба ведомства.

В двухкомнатной квартире дома №50 по Будапештской улице выгорела обстановка комнаты, кухни и коридора на площади 23 кв. метра. Ликвидировать пожар удалось через 20 минут после поступления сигнала. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины возгорания неизвестны.

Сведений о пострадавших и эвакуации горожан не поступало.

Ранее мы писали, что прокуратура проводит проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на Дыбенко.

Фото: Piter.tv