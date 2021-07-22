Прокуратура проводит проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на Дыбенко

Петербурженка, спасаясь от огня, выпала из окна до прибытия спасателей.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку после пожара в квартире на пятом этаже в доме №9/1 на улице Дыбенко. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Возгорание в 8-комнатной квартире бывшего общежития случилось в 4:40. Огонь охватил две комнаты и коридор на площади 45 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 5:50. С огнем боролись 22 человека личного состава.

В результате пожара погибла жительница квартиры. Женщина, спасаясь от огня, выпала из окна горящей комнаты до прибытия спасателей. Медики скорой помощи констатировали ее смерть.

Из здания эвакуировали 15 жителей вышерасположенных этажей. Из пылающей комнаты спасли двоих мужчин.

Прокуратура установит причины возгорания и проверит исполнение требований законодательства со стороны управляющей компании. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что площадь лесного пожара под Сертолово увеличилась до 2 га.

Видео: Telegram / Мегаполис