Суд в Петербурге прекратил дело в отношении рулевого, который врезался на лодке в набережную Дудергофского канала

Обвиняемый скончался, так и не прийдя в сознание.

Красносельский районный суд прекратил дело в отношении Сергея Хренова, который находился за рулем моторной лодки во время происшествия в Дудергофском канале. Об этом 11-го ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемый скончался в больнице еще до того, как дело было принято к производству. Те, кто возражали против прекращения дела, в этот раз согласились.

10-го июля 2021 года Хренов выехал на лодке за пределы яхт-клуба "Балтиец" и повез пассажиров в сторону Дудергофского канала. Он был в состоянии алкогольного опьянения. На борту находились 8 человек вместо разрешенных 5. При совершении резкого маневра лодка врезалась в шпунтовое укрепление набережной Дудергофского канала. В результате погибли 2 человека, в том числе и водитель.

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