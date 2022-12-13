Суд в Петербурге прекратил дело против экс-преподавателя, отрицавшего Холокост

Адвокат мужчины подал ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков уголовного преследования.

В отношении петербургского преподавателя Владимира Матвеева, который назвал "выдумкой" и "мифом" Холокост, прекратили уголовное дело. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Адвокат мужчины подал ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков уголовного преследования. Стороны не возражали. Процесс проходил в закрытом режиме.

В январе 2021 года был проведён обучающий семинар в формате вебинара для педагогов, чтобы подготовить их к урокам памяти жертв Холокоста. В своём выступлении Матвеев сообщил, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было.

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