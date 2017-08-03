Убийца старика в мечети отравиться в психбольницу на лечение

Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга направил Азамата Хамракулова на принудительное лечение. Молодой человек оказался на скамье подсудимых за убийство пожилого мужчины в Соборной мечети. Об это сообщает пресс-служба судов города.

Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Однако на решение судьи повлияло наличие у 20-лентнего Азамата справки о наличии психического заболевания. Теперь ему предстоит принудительно лечиться в специализированной психиатрической клинике под интенсивным наблюдением.

Сам инцидент случился 9 апреля 2018 года. Обвиняемый напал на пожилого мужчину в Соборной мечети и трижды ударил его нагой в голову. От полученных травм пострадавший упал на пол и еще раз ударился головой. Медики не смогли его спасти.

Ранее на Piter.TV: Менеджер "Спецстроя" сел за многомиллионные взятки