Петербургский суд оставил в России азербайджанского блогера

Ранее назначенный ему штраф тоже отменили.

Эльвин Исаев, критиковавший власть в родном Азербайджане, сможет остаться в России, суд отменил решение о выдворении блогера из страны.

Сообщение об этом опубликовала объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своем Телеграм-канале.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга о выдворении за пределы РФ Эльвина Исаева за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, и назначении ему штрафа в размере 5 000 рублей.

Дело направлено на новое рассмотрение. Исаев из ЦВСИГ освобожден".

В августе блогера задержали как иностранца, нарушающего режим проживания в России. Паспорт Исаева признали недействительным, мужчину лишили российского гражданства. Все из-за справки из Генконсульства Азербайджана, где он значился гражданином этом страны. Сам блогер списывал это на ошибку и обвинял азербайджанскую сторону в подделке справки за его, Исаева, оппозиционные взгляды.

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Фото: Эльвин Исаев, Facebook