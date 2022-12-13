Суд в Петербурге отказался переводить испанского наркобарона на его родину

Просьба поступила от заместителя директора ФСИН.

Санкт-Петербургский городской суд отказал в просьбе заместителя директора ФСИН о передаче контрабандиста и наркоторговца Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи на родину преступника в Испанию. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

Таким образом, Санчес, осужденный за контрабанду и оборот наркотиков, останется отбывать свой срок в Северной столице. Он по-прежнему выступает основным свидетелем обвинения по двум уголовным делам. Ни по одному из них ещё не приняты конкретные судебные решения.

Правосудие отказало представителю ФСИН в связи с препятствиями для принятия положительного решения о передаче заключённого в Испанию.

Ранее мы сообщили о том, что Арбитражный суд Петербурга отказал немецкой компании Linde в снятии ареста с российских активов.

Фото: Piter.TV