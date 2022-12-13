Арбитражный суд Петербурга отказал немецкой компании Linde в снятии ареста с российских активов

Год назал организация покинула проект по строительству комплекса переработки и сжижения природного газа "Балтийский СПГ".

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил отклонить прошение немецкой химической компании Linde по поводу снятия ареста с активов организации в РФ. Об этом Piter.TV узнал из документации, представленной в картотеке арбитражных судов.

Первоначально активы Linde были арестованы после удовлетворения соответствующего иска "РусХимАльянса" на 35 млрд рублей. Речь идёт об имуществе филиала Linde GmbH, а также об уставных капиталах АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг".

Добавим, что год назад немецкая компания покинула проект по строительству комплекса переработки и сжижения природного газа "Балтийский СПГ".

Ранее мы сообщили о том, что датская транспортная компания Maersk окончательно покинула Россию.

Фото: linde.com / Linde GmbH